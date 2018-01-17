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Участок ЖК Loft-River в природном парке в Москве был сдан под эксплуатацию бизнес-центра

Москва
17 января, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Застройщик не обращался в Мосгосстройнадзор за разрешением на строительство, сказали в ведомстве

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Участок в природном парке "Москворецкий", на котором прокуратура требует снести апартаменты Loft-River, был сдан в аренду с правом эксплуатации существующих административных зданий, но без разрешения на строительство. Об этом ТАСС сообщили в Управлении Росреестра по Москве.

"Участок был предоставлен компании "ПОСТ-М" на основании договора аренды от 2005 года, заключенного с городом Москва, с разрешенным использованием: эксплуатация административно-делового центра", - сообщили в ведомстве. Впоследствии ЗАО "ПОСТ-М" был внесен в перечень землепользователей, расположенных на особо охраняемых природных территориях города Москвы, уточнили в Росреестре.

Три административных здания по улице Летная, расположенные на этом участке, "ПОСТ-М" купил годом ранее, в 2004 году, уточнили в ведомстве. Речь идет о строениях по адресу: ул. Летная, д. 99, корпуса 1, 3, 10, уточняет теруправление Росреестра. Данный адрес был указан на официальном сайте проекта Loft-River.

Ранее ТАСС сообщал, что природоохранная прокуратура выявила факт сноса на участке трех старых зданий и строительства на их месте апартаментного комплекса под теми же адресами без официального разрешения. Согласно нормам Градостроительного кодекса, выдача разрешения на строительство или реконструкцию не требуется только в случае, если изменения не затрагивают конструктивные характеристики объекта.

Отсутствие разрешений на строительство на участке в парке "Москворецкий" ТАСС подтвердили и в Мосгосстройнадзоре. "Застройщик с соответствующим заявлением не обращался, проектная и иная документация не поступала", - говорится в официальном ответе ведомства.

В настоящее время сайт Loft-River недоступен для посещения. На копии сайта, сохранившейся в распоряжении ТАСС, не указаны сведения о разрешении на строительство объекта и проектная декларация. Получить комментарий компании не удалось.

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