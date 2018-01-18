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Московский рынок "Садовод" заработает после пожара в обычном режиме 19 января

Москва
18 января, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

В четверг рынок закрыт на санитарный день

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Торговый комплекс (ТК) "Садовод" в Москве заработает 19 января в обычном режиме после пожара, случившегося на рынке в ночь с 17 на 18 января. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Сегодня рынок закрыт на санитарный день. Завтра работа возобновится в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

Пожар на крупнейшем в Московском регионе рынке "Садовод", который занимает 40 га и находится на 14 км МКАД на юго-востоке Москвы, начался около 21:00 17 января и был ликвидирован к 04:00 мск 18 января. Его площадь составила около 300 кв. метров.

Огонь охватил павильоны контейнерного типа, установленные в два - три этажа на 24-25 линиях рынка. В металлических контейнерах хранились товары народного потребления. С территории рынка были эвакуированы порядка 40 человек, информации о пострадавших не поступало.

По данным пресс-службы ТК "Садовод", причиной пожара стало возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ. Ущерб от ЧП пока не подсчитан.

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