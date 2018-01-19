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Власти Москвы предложили добровольцам принять участие в учете зимующих в столице птиц

Москва
19 января, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Акция, которая пройдет при участии специалистов-орнитологов, позволит оценить экологическую обстановку в городе и состояние столичных водоемов

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы предложил добровольцам принять участие в предстоящем 20-21 января пересчете зимующих в столице водоплавающих птиц. Об этом сообщила пресс-служба департамента в пятницу.

"Принять участие в ежегодном учете зимующих в городе водоплавающих птиц могут все желающие. Участие населения в таких акциях - весомая помощь специалистам-орнитологам. Участникам акции необходимо иметь бинокль для удобства, фотоаппарат и блокнот для записи", - говорится в сообщении.

Мероприятие проводит ГПБУ "Мосприрода", подведомственная департаменту, в рамках Общероссийского учета водоплавающих птиц "Серая шейка - 2018". Традиционно водоплавающих птиц на водоемах подсчитывают в третьи выходные января, чтобы исключить неточности из-за возможной миграции птиц, уточнили в пресс-службе. Акция позволит собрать данные о численности и месте жительства птиц, что позволит оценить экологическую обстановку в городе и состояние водоемов.

"Широкое участие населения - большое подспорье ученым-орнитологам. К тому же, учет - это прекрасная возможность познакомиться с флорой и фауной своего края, расширить кругозор, полюбоваться картинами природы", - привели в сообщении слова руководителя департамента Антона Кульбачевского.

Материалы добровольцев для учета птиц должны содержать дату, время и место наблюдений, название водоема, описание маршрута и сведения о погоде, отметили в пресс-службе. Также необходимо указать площадь водоема, длину или ширину участка реки, ледовую обстановку, число птиц и их поведение.

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