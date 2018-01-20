Жилье на 180 тыс. кв. метров построят по реновации в московском районе Хорошёво-Мнёвники

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Квартал с общим объемом жилья 180 тыс. квадратных метров проектируют в московском районе Хорошёво-Мнёвники рядом со строящейся одноименной станцией метро. Как сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин, туда смогут переехать переселенцы по программе реновации.

"Мы будем строить под реновацию на территории Нижних Мнёвников, это около станции метро "Нижние Мнёвники". У нас выделена территория, сейчас уже готовится проект, площадка под проектирование под программу переселения жителей района Хорошево-Мнёвники", - сказал он.

По его словам, объем жилья в указанном квартале составит порядка 180 тыс. квадратных метров. "Я думаю, что мы до конца года сделаем проектно-сметную документацию. К концу года точно выйдем на стройку", - добавил заммэра.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.