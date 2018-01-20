Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жилье на 180 тыс. кв. метров построят по реновации в московском районе Хорошёво-Мнёвники

Москва
20 января, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

До конца года московские власти планируют сделать проектно-сметную документацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Квартал с общим объемом жилья 180 тыс. квадратных метров проектируют в московском районе Хорошёво-Мнёвники рядом со строящейся одноименной станцией метро. Как сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин, туда смогут переехать переселенцы по программе реновации.

"Мы будем строить под реновацию на территории Нижних Мнёвников, это около станции метро "Нижние Мнёвники". У нас выделена территория, сейчас уже готовится проект, площадка под проектирование под программу переселения жителей района Хорошево-Мнёвники", - сказал он.

Смотрите также

Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"

По его словам, объем жилья в указанном квартале составит порядка 180 тыс. квадратных метров. "Я думаю, что мы до конца года сделаем проектно-сметную документацию. К концу года точно выйдем на стройку", - добавил заммэра.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
4
На Кубу доставили почти 350 автомобилей Lada
5
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
6
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
7
МИД КНР: эсминец ВМС США нарушил национальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама