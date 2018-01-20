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Московское метро переведено на усиленный режим работы из-за морозов

Москва
20 января, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

В подземке будут чаще убирать лестницы и предвестибюльные территории

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московский метрополитен переведен на усиленный режим работы из-за максимального за эту зиму усиления холодов, говорится в сообщении, опубликованном в субботу в аккаунте столичной подземки в Telegram.

"Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Также отмечается, что уборка предвестибюльных территорий и лестничных сходов производится чаще обычного.

Столбики термометров в ночь на 20 января опустились в Москве до отметки минус 10,7 градуса, что стало самым низким показателем с начала зимы. По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в столице к 9:00 субботы составила 15 см. С 21:00 мск пятницы в городе выпало 2 мм осадков.

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