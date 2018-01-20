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Органную музыку в филармонии парка "Зарядье" можно будет услышать в 2019 году

Москва
20 января, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Музыкальный инструмент пока что изготавливается в Германии

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Орган в строящейся филармонии парка "Зарядье" начнет работать в 2019 году, в настоящее время инструмент изготавливается по заказу Москвы в Германии, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Установка органа - он пока изготавливается в Германии - начнется ближе к лету. Сначала установка, потом будет его долгая настройка. Запуск органа - это где-то 2019 год", - сказал он.

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По словам заммэра, сам концертный зал будет открыт для посетителей летом 2018 года. "Вообще надеемся, что с этого года филармония, многофункциональный концертный зал парка "Зарядье" начнет полноценно принимать музыкальные представления и концерты", - отметил он.

Общая площадь здания филармонии, которая разместится под стеклянным куполом и будет иметь два зала, составит 25,2 тыс. квадратных метров. Большой зал будет вмещать 1560 мест, малый - 400.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 70 лет. На территории представлены характерные для России ландшафтные зоны. В парке также разместились концертный зал, "Парящий мост", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

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