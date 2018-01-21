Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин объявил конкурс на лучший фильм о Москве

Москва
21 января, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

На конкурс принимаются кинокартины, анимационные фильмы и сериалы, действие которых развивается в столице

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стартующем 22 января приеме заявок на конкурс фильмов о столице.

"Завтра стартует прием заявок на конкурс фильмов о Москве. Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше пяти лет", - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Сергей Собянин уточнил, что на конкурс принимаются как фильмы, так и анимация и сериалы, главное условие - сюжет должен развиваться в Москве.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, победители конкурса получат приз мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве". Организатором конкурса выступит департамент культуры города, куратором - сеть кинотеатров "Московское кино".

Приз "За создание образа Москвы в киноискусстве" был учрежден в июне 2016 года. Награда присуждается в трех категориях: "Золотой приз мэра Москвы" - в размере 50 млн руб., "Серебряный приз" - 30 млн руб. и "Бронзовый приз" - в размере 20 млн руб. Впервые приз был вручен в 2017 году на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля, лучшим фильмом была признана картина "Про любовь" Анны Меликян.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол США в РФ искупался в проруби и примерил русские валенки
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама