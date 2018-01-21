Собянин объявил конкурс на лучший фильм о Москве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стартующем 22 января приеме заявок на конкурс фильмов о столице.

"Завтра стартует прием заявок на конкурс фильмов о Москве. Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше пяти лет", - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Завтра стартует прием заявок на конкурс фильмов о Москве. Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше 5 лет. Это может быть полный или короткий метр, анимация, сериал - главное, чтобы действие было в столице. Победителю достанется хороший приз https://t.co/esxrvZYkPL — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 21, 2018

Сергей Собянин уточнил, что на конкурс принимаются как фильмы, так и анимация и сериалы, главное условие - сюжет должен развиваться в Москве.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, победители конкурса получат приз мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве". Организатором конкурса выступит департамент культуры города, куратором - сеть кинотеатров "Московское кино".

Приз "За создание образа Москвы в киноискусстве" был учрежден в июне 2016 года. Награда присуждается в трех категориях: "Золотой приз мэра Москвы" - в размере 50 млн руб., "Серебряный приз" - 30 млн руб. и "Бронзовый приз" - в размере 20 млн руб. Впервые приз был вручен в 2017 году на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля, лучшим фильмом была признана картина "Про любовь" Анны Меликян.