Теплые пересадки на другие виды транспорта организуют в "наземном метро" Москвы

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Переходы со станций Московских центральных диаметров (МЦД) или так называемого "наземного метро" на другие виды транспорта будут спланированы так, чтобы везде, где это возможно, пассажирам не пришлось выходить на улицу, сообщил в понедельник ТАСС заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

В настоящее время по аналогичному принципу действуют пересадки с ряда станций метрополитена на Московское центральное кольцо (МЦК).

Инфографика В Москве построят новые линии наземного метро Московские центральные диаметры (МЦД) соединят железные дороги разных направлений. В результате будут созданы маршруты между городами Подмосковья, проходящие через Москву. Первая линия, от Лобни до Одинцова через город Долгопрудный, Савеловский и Белорусский вокзалы, может быть запущена уже в начале 2019 года. Создание МЦД позволит на 10–12% разгрузить столичную транспортную систему.

"Максимально, где это возможно, будем делать пересадку в теплом контуре", - сказал он.

По словам заммэра, при проектировании строители учитывают наличие технической возможности сделать теплую пересадку, стоимость такого решения, а также изучают схему расположения городских инженерных сетей и коммуникаций. "Если совокупность трех параметров совпадает, то, конечно, мы стараемся ... максимально сделать так, чтобы человек мог пересесть с одного вида транспорта [на другой] в удобных условиях", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что во многом соединить МЦД с другими видами транспорта в теплом контуре поможет наработанный опыт в организации таких пересадок на Московском центральном кольце и радиальных направлениях железной дороги. Так, в рамках интеграции Савеловского направления МЖД через пути МЦК построят железнодорожную эстакаду с остановочным пунктом "Окружная" и турникетно- кассовым терминалом под эстакадой. В один "узел" будут связаны остановка МЦК "Окружная", платформа "Окружная" Савеловского направления МЖД, а также строящаяся станция "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на строящейся станции столичной подземки "Нижняя Масловка" появится переход на первое направление МЦД Одинцово - Лобня.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик.

Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово - Лобня), второй - Курское и Рижское (МЦД Нахабино - Подольск).

Первые диаметры планируется запустить в 2019 году. По нему смогут ездить больше 40 миллионов пассажиров в год. Это почти в три раза больше, чем сейчас.