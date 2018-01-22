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Собянин поддержал ряд проектов ОП Москвы

Москва
22 января, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

В частности, общественники предложили объединить досуг для пожилых людей на единой площадке

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Программу организации досуга для москвичей старшего поколения могут запустить в Москве, такую инициативу поддержал мэр города Сергей Собянин в ходе собрания столичной Общественной палаты (ОП) в понедельник.

Как отметила на заседании зампредседателя ОП Москвы Арина Шарапова, общественники предлагают программу "Город долголетия", реализация которой призвана улучшить качество жизни пожилых в столице. По ее словам, сейчас в городе существуют разные программы, которые позволяют пенсионерам вести активный образ жизни. Все программы в Москве, как считают общественники, можно объединить на единой информационной площадке.

"В настоящее время центр соцзащиты реализует огромное количество программ, в которых участвуют десятки тысяч людей пенсионного и пожилого возраста, но предлагается другой масштаб, вместе с изменением которого изменяются все подходы: никакие площадки центров соцобслуживания не выдержат такого масштаба. Почему мы сегодня вынуждены отказывать большому количеству людей, которые желают участвовать в подобных программах? Конечно, необходимо вовлекать в такой проект всю инфраструктуру, открытые общественные площадки, возможности образования, учреждений спорта и культуры, возможно, коммерческие площадки. Конечно, очень важно, чтобы мы контролировали качество того, что предоставляем", - сказал мэр в ходе собрания.

Он предложил начать реализацию проекта с эксперимента, к примеру на базе спортивных или музыкальных учреждений, а затем расширить программу.

"Сама программа, на мой взгляд, чрезвычайно интересна. По крайней мере, мы сделаем все возможное, чтобы ваши предложения претворились в жизнь", - заключил мэр.

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