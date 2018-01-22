Посетители московских парков могут прокатиться на оленьих, собачьих и конных упряжках

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Посетители московских парков "Измайловский", "Царицыно" и "Сокольники" с установлением стабильного снежного покрова получили возможность прокатиться на оленьих, собачьих и конных упряжках, сообщили ТАСС в понедельник в объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"С установлением постоянного снежного покрова в парках "Измайловский", "Царицыно" и "Сокольники" гостей приглашают прокатиться на собачьих, конных и оленьих упряжках",- сказал представитель "Мосгорпарка".

Он уточнил, что эти услуги и связанные с ними познавательные мероприятия являются платными.

Северные олени

На оленьей упряжке можно прокатиться в парке "Царицыно". Сюда привезли оленей из Республики Коми и ждали, пока выпадет снег и начнутся морозы. "Для тяжелых нарт, в которые традиционно запрягают северных оленей, нужен твердый и укатанный снежный наст, который только-только образовался", - сказали в "Мосгорпарке".

Прогулки на оленьих упряжках проводятся под руководством опытных каюров (погонщиков), которые полностью контролируют животных. Пассажирам нужно соблюдать меры предосторожности, например, нельзя запрыгивать на нарты и спрыгивать с них до полной остановки. Кроме того, к катанию не допускают маленьких детей без сопровождения взрослых.

"Для прогулок на нартах в парке есть два маршрута, каждый по полтора километра", - сообщили в "Мосгорпарке".

Хаски-парки

Сразу в трех парках - "Сокольниках", "Измайлово" и "Царицыно" - этой зимой открылись хаски-парки. Здесь предлагают не только прокатиться на собачьей упряжке, но и узнать все о путешествиях на Севере, познакомиться с традициями и легендами северных народов и ближе узнать собак породы хаски. Познавательная программа рассчитана на детскую аудиторию, а прогулки в упряжке проводятся для всех.

"Главное, чтобы погодные условия были соответствующие", - сказали в "Мосгорпарке", отметив, что речь идет прежде всего об устойчивом снежном покрове.

Конные упряжки

Прокатиться на конных упряжках можно на Конном дворе в парке "Измайлово", здесь же можно взять уроки верховой езды, сходить на экскурсию в конюшню, узнать, как правильно ухаживать за лошадьми.

По выходным и праздничным дням еще два парка - "Фили" и усадьба "Воронцово" - предлагают посетителям покататься на пони.