Угроза взрыва в бизнес-центре в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в бизнес-центре на улице Тимура Фрунзе в Москве оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Кинологи проверили здание, никаких подозрительных предметов не найдено. Угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

На время проверки из бизнес-центра были эвакуированы 100 человек.

Всего с 11 сентября, когда в России началась волна сообщений о ложных минированиях, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.

Как сообщил во вторник начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных, в стране произошел значительный спад сообщений о ложных минированиях, пик которых пришелся на вторую половину 2017 года.