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Кинотеатры "Москино" бесплатно покажут фильмы о войне со 2 по 23 февраля

Москва
26 января, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Показы пройдут в девяти кинотеатрах

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Кадр из фильма "Офицеры"

Кадр из фильма "Офицеры"

© filmpro.ru

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино", подведомственная департаменту культуры Москвы, организует в феврале бесплатные показы военных фильмов. Показ фильмов будет приурочен к трем датам - Сталинградской битве, выводу советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.

"Февраль объявляется месяцем военных действий - со 2 по 23 число мы покажем военные фильмы, приуроченные сразу к трем датам", - отмечается на сайте.

Так, к 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве приурочен показ фильмов "Великий перелом", "День и ночь", "Сын полка", "Возмездие", "Горячий снег", "Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой" и "Солдатами не рождаются". Показы фильмов пройдут со 2 по 8 февраля.

Показ фильмов "Жаркое лето в Кабуле", "Груз 300", "Афганский излом" состоится 15 февраля и будет посвящен 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В течение всего дня в День защитника Отечества, 23 февраля, во всех кинотеатрах сети будет проходить показ фильмов "Офицеры", "Чистое небо", "Сашка", "Солдаты", "На войне как на войне", "В зоне особого внимания", "Белый тигр".

Кинопоказы пройдут в кинотеатрах "Березка", "Вымпел", "Искра", "Полет", "Салют", "Сатурн", "Спутник", "Молодежный" и "Тула". Перед посещением зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте сети "Москино".

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