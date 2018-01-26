Неизвестные "заминировали" здание прокуратуры Москвы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют сообщение об угрозе взрыва в здании прокуратуры Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве по адресу: площадь Крестьянской Заставы, дом 1. Кинологи проверяют здание", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуации сотрудников прокуратуры на время проверки не проводилось.

Всего с 11 сентября, когда в России началась волна сообщений о ложных минированиях, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.

Как сообщил 23 января начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных, в стране произошел значительный спад сообщений о ложных минированиях, пик которых пришелся на вторую половину 2017 года.