Детеныш мини-антилопы родился в Московском зоопарке

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Детеныш африканской антилопы дикдик появился на свет в Московском зоопарке, сообщается на информационном портале мэра и столичного правительства.

"Первые два месяца жизни детеныш будет питаться материнским молоком, а затем постепенно перейдет на взрослый корм - траву и листья. Едят дикдики очень много, а вот пьют, напротив, совсем редко, поскольку им достаточно влаги, содержащейся в пище. Мы очень рады пополнению и никак не можем налюбоваться на малыша - настолько он трогательный", - приводят на портале слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Пара мини-антилоп прибыла в Москву из Дрездена в 2015 году - они дают потомство уже в третий раз. В дикой природе эти звери образуют постоянные пары и живут на одной территории. Свое название они получили из-за характерного звука, который издают в моменты опасности.

Отмечается, что в неволе животные обычно сдержанны и при этом достаточно активны. "Однако наследственные черты дают о себе знать: стоит животным почувствовать опасность или услышать неожиданно громкий звук, как они моментально скрываются в шалаше. Поэтому посетителям лучше не шуметь у вольера", - говорится в сообщении.