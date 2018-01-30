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Более 30 рейсов задерживаются в московских аэропортах

Москва
30 января, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
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Самолет авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково

Самолет авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 30 рейсов задерживаются во вторник в аэропортах Москвы, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней Московского авиационного узла.

По состоянию на 16:00 мск в аэропорту Шереметьево задерживаются 19 рейсов. В Домодедове задерживаются 15 рейсов, еще пять отменены. В аэропорту Внуково задерживаются три рейса.

По данным синоптиков, во вторник днем в Москве сохраняется облачная погода, сильный снег, метель и от минус 1 - до плюс 1 градуса. Местами снежные заносы. Снегопад продолжится и в ночь на среду.

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