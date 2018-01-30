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Мосгортранс: автобус попал в ДТП около станции метро из-за плохого состояния дороги

Москва
30 января, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

В результате инцидента рядом со станцией "Сходненская" никто не пострадал

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" связал причины ДТП с участием автобуса около станции метро "Сходненская" в Москве с неудовлетворительным состоянием проезжей части, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мостортранса.

"Сегодня около 14:15 мск в районе дома 1 по улице Героев Панфиловцев автобус 212 маршрута наехал на дорожное ограждение. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. По предварительным данным, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили ТАСС, что рейсовый автобус въехал в ограждение около станции метро "Сходненская" в Москве. В результате аварии никто не пострадал.

Во вторник в Москве было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильным снегопадом. Столичное управление ГИБДД призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим и избегать резкого торможения. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде и передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

В декабре 2017 года было несколько случаев смертельных аварий с пассажирскими автобусами в Москве. 25 декабря 2017 года у станции метро "Славянский бульвар" рейсовый автобус въехал в подземный переход, где было много людей. Четыре человека погибли, еще 11 пострадали. 29 декабря городской автобус наехал на остановку на Сходненской улице на северо-западе Москвы, пострадали трое.

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