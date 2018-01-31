Шесть станций метро откроются в Новой Москве в 2018 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Две станции на Калининско-Солнцевской линии и четыре на Сокольнической линии московского метро будут открыты в Новой Москве в 2018 году, сообщил в среду глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Инфографика Перспективная схема развития Московского метрополитена В 2018 году в столичной подземке может открыться до десяти новых станций. Показываем уже строящиеся и запроектированные участки.

"Мы рассчитываем, что до конца текущего года на территории Новой Москвы появятся шесть новых станций", - сказал он на круглом столе в ТАСС.

По его словам, на Калининско-Солнцевской линии в 2018 году заработают станции "Говорово" и "Рассказовка", а на Сокольнической линии - "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".

Согласно представленной Жидкиным презентации, всего до 2035 года в ТиНАО будет введено в эксплуатацию более 20 станций метро и четыре электродепо.

Также столичные власти рассчитывают улучшить ситуацию с общественным автотранспортом в Новой Москве. По словам Жидкина, в 2018-2020 годах заработают девять новых маршрутов и откроются 56 остановок.

Дополнительно к этому к 2035 году в ТиНАО начнут курсировать 93 пригородных поезда, будут запущены 24 транспортно-пересадочных узла.