Как самолеты в московских аэропортах спасаются в снегопад

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. В среду, 31 января, на Москву обрушился самый сильный с начала зимы снегопад. Корреспондент ТАСС отправился в аэропорт Домодедово и увидел, как работают наземные авиаслужбы в сложных метеоусловиях.

Противообледенительная обработка лайнеров является наиболее затратной и трудоемкой процедурой. После того как пассажиры заходят на борт, самолет за несколько минут до вылета несколько раз обдают специальным химическим "душем". Эта процедура называется "деайсинг".

Злейшие враги самолета в зимний сезон - налипший снег и иней. Оседая на фюзеляже и крыльях, они нарушают его аэродинамику. Чтобы полет прошел штатно, требуется обработка поверхности самолета от носовой части до хвоста.

Специалисты рассказали, какую опасность для лайнера несет лед и почему необходимо подготовить борт к отправке в кратчайшие сроки.

Снег, лед и аэродинамика

Технология деайсинга - относительно новая не только в России, но и в мире. Острая потребность в противообледенительной обработке появилась после серии авиакатастроф в США и Канаде в 1980-е годы, рассказал инструктор обслуживания воздушных судов спецтранспортом аэропорта Домодедово Евгений Петров.

Airbus-320 готовится к вылету в Симферополь. Командир самолета Станислав Ваховский признается: отлетал сотни часов, но такой продолжительной метели в Москве не видел. Он выруливает к предварительно очищенной от снега взлетно-посадочной полосе и приступает к проверке систем жизнеобеспечения. В это время к самолету направляется спецтехника - белые большегрузы Elephant Beta-15 DeIcer.

"При налипании снега и наледи форма крыла и хвостового оперения самолета меняется, так что ухудшаются его аэродинамические характеристики. Несколько миллиметров налипшего снега - и самолет начнет отклоняться от курса и в итоге может просто упасть", - рассказал инструктор Петров.

Есть и другие неприятности - залепленные снегом датчики, попадание наледи с крыльев в двигатели. Если в турбине окажется даже небольшой кусок льда, это может привести к крушению.

Чтобы этого избежать, добавил Петров, самолет поливают двумя видами жидкости: первая нужна для очистки поверхности самолета, вторая - непосредственно противообледенительная - для закрепления результата, чтобы в течение некоторого времени снег и наледь не смогли задержаться на фюзеляже, крыльях и хвосте самолета.

Важна каждая секунда

Для экономии времени противообледенительную обработку проводят на открытой стоянке, откуда совсем недалеко до взлетно-посадочной полосы. Важно, чтобы до начала обработки пассажиры успели разместиться в салоне, сказал Петров.

"В условиях метели жидкость сохраняет свои свойства в течение семи минут, поэтому важна каждая секунда. Если за это время самолет не успеет взлететь, деайсинг придется проводить заново", - добавил собеседник агентства.

Еще мгновение - и поливальная машина окатывает самолет горячей светло-розовой жидкостью. Спецтехника плавно движется к хвостовой части самолета, маневрируя телескопической стрелой так, чтобы все конструкции были надежно обработаны. На конце манипулятора помимо форсунки находится осветительный фонарь, позволяющий вести обработку воздушного судна в темное время суток.

Специальная подвижная конструкция гидравлической системы дает возможность быстро обрабатывать всю поверхность самолета.

Обработка кипятком проходит на морозе, при температуре воздуха минус 5 градусов. Пара минут - и внешние конструкции самолета целиком очистились от снега и наледи.

Далее поливальная машина возвращается к исходной точке, чтобы обработать самолет жидкостью, предотвращающей появление наледи. Вязкая светло-зеленая жидкость обволакивает самолет и обеспечивает ему долговременную защиту. Пленка противообледенительной жидкости защищает самолет на время рулежки и разбега, а затем ее сдувает встречным потоком воздуха, уточнил собеседник агентства.

По его словам, противообледенительная жидкость в аэропорту Домодедово - российского производства, изготовлена по мировым стандартам.

"Она абсолютно безвредна как для пассажиров, так и для сотрудников воздушной гавани", - добавил специалист.