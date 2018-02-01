Угроза взрыва в Дорогомиловском суде Москвы оказалась ложной

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва в здании Дорогомиловского районного суда Москвы не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Угроза не подтвердилась, эвакуация не проводилась. Суд работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил ТАСС, что от неизвестного поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании по улице Студенческой, дом 36. В этом здании, по данным из открытых источников, находится Дорогомиловский суд.

В свою очередь в пресс-службе суда сообщили, что работа суда не приостанавливалась, эвакуация не проводилась.