Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Десять железнодорожных станций пригородных направлений отремонтируют в Москве в 2018 году

Москва
1 февраля, 17:36 UTC+3

На пяти станциях также пройдут работы по модернизации инфраструктуры для пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) в 2018 году проведет ремонт 10 железнодорожных станций в пределах Москвы. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник управления капитального строительства ЦППК Владимир Булак.

"Запланированы работы на платформах 10 станций в пределах Москвы: Ожигово, Москва-Сортировочная-Киевская пл.№1, Матвеевская, Очаково, Бекасово-1, Перерва, Москва-Товарная-Курская, Бирюлево-Пассажирская пл.№2, Чертаново, Тушино. Также запланирована модернизация платформы №1 станции Трикотажная", - сказал он.

Еще на девяти платформах пяти станций и остановочных пунктов планируется модернизировать инфраструктуру для пассажиров - платформы, навесы, павильоны, билетные кассы, малые архитектурные формы. Это Чкаловская, Трикотажная, Виноградово, Малиновка, Валентиновка.

Кроме того, охранно-пожарной сигнализацией оснастят три вокзала: Льгов, Царицыно, Каланчевская, модернизируют систему отопления вокзала станции Тула - Вяземская. Также в течение года будут завершены строительно-монтажные работы по модернизации вокзала станции Сасово. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
2
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским олимпийцам
3
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
4
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
5
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
6
Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди
7
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама