Десять железнодорожных станций пригородных направлений отремонтируют в Москве в 2018 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) в 2018 году проведет ремонт 10 железнодорожных станций в пределах Москвы. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник управления капитального строительства ЦППК Владимир Булак.

"Запланированы работы на платформах 10 станций в пределах Москвы: Ожигово, Москва-Сортировочная-Киевская пл.№1, Матвеевская, Очаково, Бекасово-1, Перерва, Москва-Товарная-Курская, Бирюлево-Пассажирская пл.№2, Чертаново, Тушино. Также запланирована модернизация платформы №1 станции Трикотажная", - сказал он.

Еще на девяти платформах пяти станций и остановочных пунктов планируется модернизировать инфраструктуру для пассажиров - платформы, навесы, павильоны, билетные кассы, малые архитектурные формы. Это Чкаловская, Трикотажная, Виноградово, Малиновка, Валентиновка.

Кроме того, охранно-пожарной сигнализацией оснастят три вокзала: Льгов, Царицыно, Каланчевская, модернизируют систему отопления вокзала станции Тула - Вяземская. Также в течение года будут завершены строительно-монтажные работы по модернизации вокзала станции Сасово.