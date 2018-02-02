Столичный парк "Зарядье" будет закрыт для посетителей в субботу днем

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вход в столичный парк "Зарядье" будет закрыт для посетителей в субботу, 3 февраля, с 06:00 до 15:00 в связи с проведением регламентных работ. Об этом сообщается в пятницу на сайте парка.

"Обращаем ваше внимание на то, что в субботу, 3 февраля, с 06:00 до 15:00 парк будет закрыт на вход для посетителей и въезд машин на парковку в связи с проведением регламентных работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в понедельник, 5 февраля, располагающиеся на территории парка флорариум и подземный музей также не будут работать из-за проведения технических работ.

Парк "Зарядье", открывшийся в Москве 9 сентября 2017 года, открыт для посетителей круглосуточно. Он является первым крупным парком, созданным в столице за последние 70 лет. На территории "Зарядья" представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Там также разместились филармония, "Парящий мост", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.