"Мосгортранс" опроверг информацию о возгорании трамвая на севере Москвы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Небольшая задержка в движении трамваев на Ленинградском шоссе произошла не из-за возгорания, а из-за кратковременного испарения влаги в нижней части вагона, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Было кратковременное испарение влаги в нижней части вагона, что не представляло никакой опасности для пассажиров. Для проверки трамвая из вагона были высажены пассажиры, однако задержка движения была незначительна", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что движение трамваев на севере Москвы приостановлено из-за возгорания, из-под колес одного из вагонов якобы шел дым.