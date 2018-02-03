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"Мосгортранс" опроверг информацию о возгорании трамвая на севере Москвы

Москва
3 февраля, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Задержка в движении транспорта произошла из-за испарения влаги в нижней части вагона

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Небольшая задержка в движении трамваев на Ленинградском шоссе произошла не из-за возгорания, а из-за кратковременного испарения влаги в нижней части вагона, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Было кратковременное испарение влаги в нижней части вагона, что не представляло никакой опасности для пассажиров. Для проверки трамвая из вагона были высажены пассажиры, однако задержка движения была незначительна", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что движение трамваев на севере Москвы приостановлено из-за возгорания, из-под колес одного из вагонов якобы шел дым.

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