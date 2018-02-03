МЧС предупредило о сильном снеге и гололеде 4 февраля в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сильный снег и гололед ожидаются в воскресенье, 4 февраля, в Москве и области, предупредили в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В течение суток в воскресенье местами по Московской области и Москве ожидаются сильный снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, усиление ветра северной четверти с порывами 13-18 м/c, на дорогах местами гололедица, снежные заносы", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, при непогоде возможно ухудшение видимости и снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций.

"Кроме того, возможны повреждения линий электропередачи, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, частичный повал деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящие к затору на дорогах, повреждению автотранспорта", - отметил он.