Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение трамваев у метро "Семеновская" остановлено после падения дерева

Москва
3 февраля, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

На месте происшествия работают аварийные службы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дерево упало на трамвайную контактную сеть на востоке Москвы, что привело к приостановке движения на трамваев на этом участке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"На пересечении Измайловского проспекта с Главной Аллеей на контактную сеть опустилось дерево. Движение трамваев на этом участке приостановлено", - сказал сотрудник пресс-службы.

На месте работают аварийные службы.

"Трамваи №11 и №34 временно следуют до станции метро "Семеновская". На участке от 16-й Парковой улицы до метро "Семеновская" по линиям трамвая работают автобусы", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
2
Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму
5
Трамп сожалеет, что в США говорят только о России
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Welcome Home, или Возвращение на Родину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама