Движение трамваев у метро "Семеновская" остановлено после падения дерева

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дерево упало на трамвайную контактную сеть на востоке Москвы, что привело к приостановке движения на трамваев на этом участке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"На пересечении Измайловского проспекта с Главной Аллеей на контактную сеть опустилось дерево. Движение трамваев на этом участке приостановлено", - сказал сотрудник пресс-службы.

На месте работают аварийные службы.

"Трамваи №11 и №34 временно следуют до станции метро "Семеновская". На участке от 16-й Парковой улицы до метро "Семеновская" по линиям трамвая работают автобусы", - отметил он.