Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Городские службы в Москве переведены на круглосуточный режим из-за аномальной погоды

Москва
4 февраля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Вице-мэр столицы Петр Бирюков отметил, что в столице работает более 15 тыс. единиц снегоуборочной техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Столичные власти перевели городские коммунальные службы на круглосуточный режим работы из-за погоды, которая усложняет ситуацию в городе. Об этом сообщил в воскресенье журналистам вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

"Более 45 сантиметров выпало осадков, а норма февраля (обычно) 36 сантиметров. Поэтому все службы приведены сейчас в работу круглосуточного режима, работает более 15 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Работает примерно 70 тыс. рабочих, которые занимаются чисткой тротуаров и дорог. Приходится изменить схему уборки, каждые 4 часа пускаем колонну с подметанием и обработкой реагентами", - сказал он.

По слова Бирюкова, обстановка в городе сложная. Происходит налипание снега на электрические провода, на деревья. В ближайшие сутки ожидается еще примерно 25 сантиметров осадков.

Смотрите также

С дорог в Подмосковье за сутки убрали 18 тыс. кубометров снега

Дополнительные автобусы вышли на маршруты в Подмосковье из-за снегопада

Аварийные службы Мосгортранса перешли на усиленный режим из-за снегопада

"Дополнительно приходится применять противогололедные материалы в виде гравийной крошки для того, чтобы не допустить скольжения. Сами цифры говорят о том, что это масштабная работа. За сутки вывезли почти 800 тыс. кубометров снега. Такая погода связаная с выпадением ледяного дождя, мокрого снега - это усложнило ситуацию в городе, упало примерно 370 деревьев. Сейчас фактически все они распилены и вывезены",- уточнил Бирюков.

Он подчеркнул, что были временные остановки трамваев в районе Измайлово. Пущены дополнительные автобусы на маршруты.

"Утром сегодня у метро Кунцевская дерево упало на путь метро и там были применены объездные маршруты автобусами. Мы бы хотели попросить москвичей быть внимательными в эту погоду и не ставить машины около деревьев", - добавил вице-мэр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
3
Дегтярев: заявление главы МОК о реформировании CAS удручает
4
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама