Городские службы в Москве переведены на круглосуточный режим из-за аномальной погоды

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Столичные власти перевели городские коммунальные службы на круглосуточный режим работы из-за погоды, которая усложняет ситуацию в городе. Об этом сообщил в воскресенье журналистам вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

"Более 45 сантиметров выпало осадков, а норма февраля (обычно) 36 сантиметров. Поэтому все службы приведены сейчас в работу круглосуточного режима, работает более 15 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Работает примерно 70 тыс. рабочих, которые занимаются чисткой тротуаров и дорог. Приходится изменить схему уборки, каждые 4 часа пускаем колонну с подметанием и обработкой реагентами", - сказал он.

По слова Бирюкова, обстановка в городе сложная. Происходит налипание снега на электрические провода, на деревья. В ближайшие сутки ожидается еще примерно 25 сантиметров осадков.

"Дополнительно приходится применять противогололедные материалы в виде гравийной крошки для того, чтобы не допустить скольжения. Сами цифры говорят о том, что это масштабная работа. За сутки вывезли почти 800 тыс. кубометров снега. Такая погода связаная с выпадением ледяного дождя, мокрого снега - это усложнило ситуацию в городе, упало примерно 370 деревьев. Сейчас фактически все они распилены и вывезены",- уточнил Бирюков.

Он подчеркнул, что были временные остановки трамваев в районе Измайлово. Пущены дополнительные автобусы на маршруты.

"Утром сегодня у метро Кунцевская дерево упало на путь метро и там были применены объездные маршруты автобусами. Мы бы хотели попросить москвичей быть внимательными в эту погоду и не ставить машины около деревьев", - добавил вице-мэр.