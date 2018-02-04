Московские аэропорты заявили о работе в штатном режиме, несмотря на снегопад

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Обрушившийся на Москву снегопад не оказал сильного влияния на работу столичных аэропортов, сообщили ТАСС в Шереметьеве, Домодедове и Внукове.

"Мы работаем в штатном режиме согласно текущей погоде", - отметили в справочной Внукова.

В Шереметьеве также заявили, что аэропорт работает в обычном режиме. "В целом рейсы выполняются по расписанию, но возможны кратковременные задержки в пределах 15-20 минут, связанные с попеременной очисткой взлетно-посадочных полос", - уточнили в пресс-службе.

В Домодедове отметили, что видимость в районе аэродрома достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов. "Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посылочных полос. В связи с этим возможны технические задержки в пределах 25 минут", - сказали в пресс-службе.

В Домодедове отметили, что в настоящее время задерживаются рейсы в Ижевск, Волгоград и Саратов в связи с метеоусловиями в аэропортах назначения.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Расписания" на 12:45, во Внукове задерживаются семь рейсов, четыре отменено. В Шереметьеве задерживаются 40 рейсов, в Домодедове - 16, еще 15 отменены.

Снегопад в столичном регионе

Снегопад, накрывший Московский регион в субботу, увеличил рекорд многолетних наблюдений за 3 февраля по количеству выпавших осадков на 5,1 мм, сообщили ранее в Гидрометцентре. Высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, сильный снегопад продолжится в городе в воскресенье.

Гигрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля.

Жителей столицы также предупреждают о сильном снеге, метели и снежных заносах. На дорогах ожидаются снежные заносы, местами гололедица, возможно ухудшение видимости на дорогах. Продолжится налипание мокрого снега на провода и деревья.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 4 февраля составит от минус 7 до минус 2 градусов, к вечеру мороз усилится до минус 12 градусов. В Подмосковье столбик термометра может опуститься до минус 8 градусов в течение дня.