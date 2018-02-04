Московское МЧС создало оперативный штаб из-за снегопада

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве создало оперативный штаб из-за сильнейшего снегопада в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Москвы в Главном управлении МЧС России по Москве организован сбор оперативного штаба", - сказал собеседник агентства. Кроме того, во всех административных округах города созданы оперативные группы.

При необходимости на автомобильных трассах на территории Новой Москвы будут развернуты один мобильный и три стационарных пункта обогрева.

В МЧС напомнили, что штормовое предупреждение действует до конца текущих суток.

Спасатели настоятельно рекомендуют по возможности оставаться дома, отказаться от поездок по городу и на дальние расстояния, парковать автомобиль в гараже, а при его отсутствии - вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.