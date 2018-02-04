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Медучреждения Москвы переведены на усиленный режим из-за сильного снегопада

Москва
4 февраля, 14:46 дата обновления: 4 февраля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Глава московского департамента здравоохранения отметил, что подведомственные организации "готовы к оказанию медицинской помощи горожанам в полном объеме"

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Все медицинские организации Москвы из-за сильного снегопада переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил ТАСС глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"В связи с плохими погодными условиями в столичном регионе все медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, работают в усиленном режиме и готовы к оказанию медицинской помощи горожанам в полном объеме. Прием в травматологических пунктах и приемных отделениях больниц ведется круглосуточно", - сказал Хрипун.

Он также добавил, что служба скорой медицинской помощи в столице работает без сбоев.

"Из-за погодных условий оперативная обстановка несколько сложнее, чем в обычные дни, мы контролируем ее в онлайн-режиме. Скорая работает без сбоев. Эту работу обеспечивают 1020 бригад скорой медицинской помощи и 150 бригад неотложной помощи", - сказал Хрипун.

Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, пять человек пострадали в Москве из-за поваленных снегопадом деревьев и поврежденных линий электропередачи.

Ранее Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 4-5 февраля. На дорогах ожидаются снежные заносы, местами гололедица. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Высота сугробов в столице утром в воскресенье достигла 43 см.

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