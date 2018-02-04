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Системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме

Москва
4 февраля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Вице-мэр столицы Петр Бирюков отметил, что коммунальные службы справляются с ликвидацией последствий снегопада

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Столичные системы жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме, несмотря на рекордный снегопад. Об этом сообщил ТАСС вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

"Все системы жизнеобеспечения города в условиях мощного снегопада работают в штатном режиме, отключений потребителей от тепло-, энерго-, водо- и газоснабжения нет", - сказал Бирюков.

По его словам, коммунальные службы справляются с поставленными задачами и в круглосуточном режиме идет работа по ликвидации последствий стихии. "На улицах города работает более 15 тыс. единиц специализированной техники. В Москве не допущено остановок в движении транспорта на дорогах", - подчеркнул вице-мэр.

Также завершаются работы по уборке упавших от снега деревьев, под особый контроль коммунальных служб взяты очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

Накануне синоптики Гидрометцентра сообщали, что снегопад, накрывший Московский регион, увеличил рекорд многолетних наблюдений за 3 февраля по количеству выпавших осадков на 5,1 мм. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля.

Сложившиеся погодные условия уже привели к гибели человека, еще пятеро получили травмы, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

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