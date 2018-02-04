Мосгортранс советует москвичам отказаться от личного автотранспорта в понедельник утром

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мосгортранс рекомендовал автолюбителям воздержаться от поездок на личном транспорте утром в понедельник. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Twitter.

Настоятельно рекомендуем автомобилистам с утра завтра не пользоваться личным транспортом. Сейчас и всю ночь мы будем готовить инфраструктуру городского тр-та и подвижной состав,чтобы Вы с утра смогли доехать вовремя! — Московский транспорт (@DtRoad) 4 февраля 2018 г.

"Настоятельно рекомендуем автомобилистам с утра завтра не пользоваться личным транспортом. Сейчас и всю ночь мы будем готовить инфраструктуру городского транспорта и подвижной состав, чтобы вы с утра смогли доехать вовремя", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что городской транспорт Москвы справляется с перевозками пассажиров и работает в штатном режиме.

Снегопад, обрушившийся на Московский регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье в городе продолжаются осадки.

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля, население предупреждают о метели и снежных заносах.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 4 февраля составит от минус 7 до минус 2 градусов, к вечеру мороз усилится до минус 12 градусов, в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 8 градусов.