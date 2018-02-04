Московский регион переживает сильный снегопад

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. На Московский регион 4 февраля обрушился сильный снегопад, который синоптики назвали "арктическим вторжением". Коммунальные службы уже с 31 января начали сообщать о растущем количестве сугробов, а синоптики подсчитывали рекорды за всю историю метеонаблюдений.

Снегопад накануне, 3 февраля, стал максимальным для этой даты, превысив на 5,1 мм прежний исторический показатель.

Высота сугробов в Москве выросла вдвое за сутки, достигнув к утру 4 февраля 43 см. Температура воздуха в субботу резко упала с 1 градуса тепла до 7-8 градусов мороза.

В результате снег, частично оттаивавший днем ранее, превратился в лед на проводах и деревьях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за поваленных снегопадом деревьев и поврежденных линий электропередачи погиб один человек и пятеро пострадали. Всего из-за непогоды повалено около 2 тыс. деревьев.

Глава города призвал горожан быть осторожнее. Коммунальщики советовали не ставить машины под деревьями. В экстренных службах города сообщили, что 10 автомобилей из-за погоды были повреждены.

В соцсетях появились кадры, как жители столицы и подмосковных городов пытаются помочь коммунальщикам, расчищая от снега дворы и проезды для автомобилей.

К вечеру 4 февраля дорожные службы Москвы вызвались помочь застрявшим в снегу автомобилистам.

Оранжевый уровень опасности

Гидрометцентр в середине дня объявил об оранжевом уровне опасности в Москве. Это значит, что в регионе ожидаются гидрометеорологические явления, которые нарушают жизнедеятельность отраслей экономики, крупных хозяйствующих субъектов и являются опасными для населения.

Штормовое предупреждение в столице было выпущено 2 февраля и распространилось на 4 и 5 февраля.

К вечеру воскресенья Главное управление МЧС России по Москве, Центральный региональный центр МЧС были переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, а МЧС России направило дополнительные силы спасателей для ликвидации последствий сильного снегопада в Подмосковье.

"Арктическое вторжение"

Главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова разъяснила, что в воскресенье Москва переживала "арктическое вторжение", которое характеризуется не только выпадением рекордного количества снега, но и холодным арктическим воздухом.

"На Москву обрушился циклон, который состоит из двух циклонов, один из них пришел с Северо-Запада, в другой - со Средиземноморья через Балканы, или так называемый "Балканец". И в тыл к нему уже начал поступать холодный арктический воздух. Таким образом, можно заявить о том, что столица переживает "арктическое вторжение", - описала она ситуацию в столичном регионе.

Однако у российских синоптиков не принято давать имена циклонам, поэтому название "Балканец" может быть только неформальным, пояснила эксперт.

Вторжение арктического ветра продолжится и в первую половину недели, отметила Позднякова, в ночные часы с 4 на 5 февраля температура воздуха будет в пределах минус 15 - минус 17, в дневные часы - от минус 10 до минус 13 градусов.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в свою очередь сообщил, что южный циклон, который стал причиной непогоды, сейчас уходит на север, влияние его будет все меньше.

По его словам, в понедельник после полудня снег еще будет идти, но совсем небольшой.

"Усиление ветра до 15 м/с еще присутствовать будет, но такие явления не опасны. Это неблагоприятные явления, но это не тот комплекс, который препятствует экономической деятельности и нормальной жизни москвичей", - заверил он.

Вильфанд добавил, что в Московском регионе "наступает период холодной, морозной погоды".

Синоптики признают, что эта зима преподнесла немало сюрпризов. Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин считает, что после малоснежного декабря и новогодних праздников, за три зимних месяца в Московском регионе может быть перевыполнена климатическая норма осадков.

Работа коммунальщиков

Коммунальные службы Москвы уже несколько дней работают в круглосуточном режиме.

По словам главы Комплекса городского хозяйства, вице-мэра Петра Бирюкова, 4 февраля на улицы столицы вышло 15 тыс. единиц различной снегоуборочной техники (это один из максимальных показателей), примерно 70 тыс. рабочих, которые занимаются чисткой тротуаров и дорог.

"Пришлось изменить схему уборки, каждые четыре часа пускаем колонну с подметанием и обработкой реагентами", - сказал вице-мэр.

Наиболее вероятно, что объем вывезенного снега за эти сутки побьет рекорд этой зимы, который был зафиксирован за сутки на утро 2 февраля - 870 тыс. куб. м.

С региональных дорог Подмосковья за последние сутки (с середины дня 3 февраля по середину 4 февраля) вывезено 8 тыс. кубометров - это вдвое больше, чем днем ранее, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Дворы и улицы в Московской области в воскресенье расчищали от снега 8,5 тыс. рабочих и более 2,5 тыс. единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе подмосковного министерства ЖКХ.

Системы жизнеобеспечения работают штатно

В Москве все системы жизнеобеспечения города в условиях мощного снегопада работали в штатном режиме, отключений потребителей от тепло-, энерго-, водо- и газоснабжения не было, заверил Бирюков.

Не повлиял снегопад и на стабильность работы скорой помощи.

"Из-за погодных условий оперативная обстановка несколько сложнее, чем в обычные дни, мы контролируем ее в онлайн-режиме. Скорая работает без сбоев. Эту работу обеспечивают 1020 бригад скорой медицинской помощи и 150 бригад неотложной помощи", - заверил ТАСС глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В Московской области, по данным Минэнерго Подмосковья, оказались обесточенных из-за воскресного снегопада с 245 населенных пунктов, к 17:00 мск удалось дать свет в 48 сел и деревень. Восстановлением электричества занимаются 1,2 тыс. энергетиков.

"Все социально значимые объекты запитаны. Только частный сектор остается без энергоснабжения", - сообщил на селекторном совещании в МЧС председатель подмосковного правительства Дмитрий Пестов.

Однако властям Московской области вместе с МЧС придется решать еще вопрос вывоза поваленных деревьев, часть которых послужили причиной обрыва проводов. С этим наиболее сложная ситуация сложилась в Пушкинском, Щелковском, Егорьевском и Воскресенском районах.

Ситуация с транспортом

В конце недели в аэропортах Москвы были задержаны от 50 до 150 рейсов.

Снегопад не повлиял на работу метро и наземного общественного транспорта в Москве, сообщил начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

"Аэропорт Внуково, железнодорожные вокзалы, метрополитен и наземный общественный транспорт работают в штатном режиме", - сказал он в ходе селекторного совещания в МЧС в воскресенье.

Денисов отметил, что на МКАД дежурят тягачи на случай эвакуации застрявших автомобилей, пункты обогрева развернуты в Новой Москве, приведены в готовность аварийно-восстановительные бригады и резервные источники питания.

Более 2 тыс. сотрудников метро при помощи почти 3,5 тыс. единиц инвентаря в две смены устраняли последствия непогоды. Они очищали от снега прилегающие к вестибюлям станций территории.

При сохранении в целом стабильного режима работы транспорта, не обошлось без временной остановки нескольких трамваев из-за повреждения контактов. Экстренные службы сообщали, что в Подмосковье в трех направлениях временно были отменены электрички.

Кроме того, задерживались семь пригородных и шесть поездов дальнего следования. Однако задержка составила не более одного часа.

Роспотребнадзор, в свою очередь, напомнил пассажирам об их правах в случае задержек или отмен авиарейсов: в частности, перевозчик должен предоставить прохладительные напитки при задержке рейса более двух часов, горячее питание в случае, если вылет самолета задерживается более чем на четыре часа, более восьми часов днем - гостиницу и хранение багажа.