МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад, метель и ветер ожидаются в ближайшие сутки в московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России по Москве.

"По информации метеорологов в ближайшие два-три часа с сохранением до утра понедельника в Москве и Подмосковье ожидается снег, метель, усиление ветра северной четверти с порывами до 17 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы", - сообщили в ведомстве.

Спасатели Москвы просят горожан исключить нахождение под слабоукрепленными конструкциями, деревьями и линиями электропередач.

Кроме того, они советуют не выходить на улицу и не выезжать на автотранспорте без необходимости.

Столичный главк МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов, перестроений и опережений, пользоваться аварийными габаритами, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами, так как в условиях ухудшенной видимости водители пешеходов могут не заметить.