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Восемь случаев нарушений работы объектов ЖКХ в Подмосковье выявлено за время снегопада

Москва
5 февраля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

По словам заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова, все сбои были оперативно устранены

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области зафиксировало восемь нарушений работы объектов ЖКХ Подмосковья за три дня снегопада, сообщили в понедельник в пресс-службе заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"Неблагоприятные погодные условия с 3 по 5 февраля не вызвали масштабных аварий и длительных перебоев в системах тепло- и водоснабжения Подмосковья. <…> За три дня циклона зафиксировано восемь локальных технарушений в работе коммунальных систем, причиной были сбои в подаче электричества", - приводятся слова Пестова в сообщении. Он отметил, что сбои устранялись оперативно. По его словам, происшествий, требовавших сливать теплоноситель, не возникало.

"По состоянию на 14:00 5 февраля все объекты ЖКХ функционируют в штатном режиме. Коммунальные предприятия продолжают работать в режиме повышенной готовности", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе 3 - 5 февраля прошел сильный снегопад. Из-за метели в Московской области были перебои в электроснабжении в 18 муниципалитетах. В Москве из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи погиб один человек и пятеро получили травмы.

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