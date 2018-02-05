Восемь случаев нарушений работы объектов ЖКХ в Подмосковье выявлено за время снегопада

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области зафиксировало восемь нарушений работы объектов ЖКХ Подмосковья за три дня снегопада, сообщили в понедельник в пресс-службе заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"Неблагоприятные погодные условия с 3 по 5 февраля не вызвали масштабных аварий и длительных перебоев в системах тепло- и водоснабжения Подмосковья. <…> За три дня циклона зафиксировано восемь локальных технарушений в работе коммунальных систем, причиной были сбои в подаче электричества", - приводятся слова Пестова в сообщении. Он отметил, что сбои устранялись оперативно. По его словам, происшествий, требовавших сливать теплоноситель, не возникало.

"По состоянию на 14:00 5 февраля все объекты ЖКХ функционируют в штатном режиме. Коммунальные предприятия продолжают работать в режиме повышенной готовности", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе 3 - 5 февраля прошел сильный снегопад. Из-за метели в Московской области были перебои в электроснабжении в 18 муниципалитетах. В Москве из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи погиб один человек и пятеро получили травмы.