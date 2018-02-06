Информация об угрозе взрыва в отделениях "Ситибанка" в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Полицейские и кинологии обследовали все отделения "Ситибанка" в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

"Все отделения "Ситибанка" обследованы. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не найдено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что все отделения "Ситибанка" в Москве заминированы. Личность звонившего в настоящее время устанавливается.