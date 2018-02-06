Число жалоб на неприятный запах на востоке Москвы и Подмосковья сократилось в 15 раз

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы и Московской области стали в 15 раз реже жаловаться на неприятный запах в январе 2018 года по сравнению с ноябрем-декабрем 2017 года после того, как в Балашихе специалисты отладили систему сжигания газа на закрытом мусорном полигоне "Кучино". Об этом журналистам в вторник заявил глава муниципалитета Сергей Юров.

"В ноябре-декабре поступало примерно 3 тыс. жалоб в месяц. За январь к нам всего обратились [с жалобами] на неприятные запахи 190 жителей", - сказал он.

Юров отметил, что из январских жалоб основная часть пришлась на день, когда систему приостановили на несколько часов из-за выхода из строя датчиков.

Первый заместитель министра экологии Московской области Павел Кириллов предлагает сделать открытыми для общественности данные о состоянии воздуха вблизи "Кучино". "Принято решение в целях обеспечения контроля воздуха вокруг полигона "Кучино" устроить ... [систему] с четырьмя датчиками, которая позволит ... проводить анализы. <…> Было бы правильно вывести эти данные на сайт городского округа Балашиха, где каждый желающий сможет контролировать состояние воздуха в режиме реального времени", - сказал он журналистам. По словам Кириллова, систему локального мониторинга качества воздуха вблизи полигона смонтируют в конце февраля-марте 2018 года.

Систему дегазации на "Кучино" возвели в декабре 2017 года из-за жалоб жителей соседних районов на неприятный запах, распространявшийся в том числе со свалки. Установка представляет из себя несколько скважин в "теле" полигона, соединенных газоотводом и подведенных к камере сжигания.