Спецназы ФССП и ФСИН вместе с московской полицией провели антитеррористические учения

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в январе провели антитеррористические учения в Москве, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В январе 2018 года прошли антитеррористические учения сотрудников отдела специального назначения "Скала" управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве, отряда специального назначения "Сатурн" управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Москве, Главного управления МВД России по Москве совместно с Федерацией служебно-прикладной подготовки силовых структур "К-9". Бойцы подразделений специального назначения в зимних условиях на полигоне отработали тактические навыки, высотную подготовку, штурм и зачистку помещений, а также высокоточную стрельбу", - говорится в сообщении НАК.

На учениях сотрудники силовых структур и инструкторы "К-9" обменялись опытом по отработке вопросов обеспечения антитеррористической безопасности. Слаженность действий и профессиональные навыки сотрудников были положительно оценены.