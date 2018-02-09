Исторический музей отметит свое 146-летие выставками, экскурсиями и мастер-классами

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) отметит свое 146-летие выставками, специальными экскурсиями по экспозиции и мастер-классами. В честь этой даты ГИМ будет принимать всех гостей бесплатно, сообщили в пресс-службе музея.

"9 февраля посещение всех объектов музейного комплекса будет бесплатным, а 10 февраля можно будет бесплатно посетить главное здание музея и выставку "Сокровища Пражского Града" по адресу Красная площадь, 1", - рассказали в пресс-службе, добавив, что эту праздничную акцию музей проводит при поддержке Благотворительного фонда "Система".

Посетителей, в частности, ждут мастер-классы по исторической каллиграфии, вышивке, росписи по фарфору, рисованию красками, а также квест по экспозиции музея. Гостям расскажут о культуре разных эпох, они получат на память открытку, специально нарисованную ко дню рождения музея и изготовленную на печатном станке. Программа для детей предусматривает интерактивный спектакль "Ромео и Джульетта", созданный в технике средневекового кукольного театра.

В Музее Отечественной войны 1812 года, входящем в состав выставочного комплекса ГИМ, также можно посетить обзорные и тематические экскурсии и экспозиции. На выставке "Энергия мечты", приуроченной к 100-летию революции 1917 года, в частности, можно увидеть мундир Николая II, молитвослов императрицы Александры Федоровны, шинель Владимира Ленина и другие экспонаты, прежде хранившиеся в фондах. В экспозиции музея также представлены личные вещи Наполеона Бонапарта, императора Александра I, галерея портретов героев войны 1812 года.

Из истории

9 февраля (21 февраля по новому стилю) 1872 года император Александр II подписал указ о создании Российского национального музея имени цесаревича Александра. Теперь - Государственный исторический музей.

Идея создания принадлежала коллективу, который занимался подготовкой павильона, посвященного обороне Севастополя на Всероссийской Политехнической вставке, намеченной на май 1872 года. Его руководителями были ученый, исследователь древнего Херсонеса Алексей Уваров и полковник Николай Чепелевский. В январе 1872 года Чепелевский обратился с прошением о создании музея к цесаревичу Александру Александровичу. В новом музее он хотел "собрать воедино со всех концов земли русской заветные святыни народа, памятники и документы всего русского государства".

Сейчас в составе музея 4 млн 947 тыс. экспонатов и 15 млн исторических документов.