В Москве подросток выжил после падения в сугроб с 12-го этажа

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Подросток упал в сугроб с 12-го этажа жилого дома на северо-западе Москвы и выжил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Подросток упал в сугроб с 12-го этажа дома №12 по улице Твардовского. Сейчас санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует пострадавшего в больницу", - сказал собеседник агентства.

О состоянии пострадавшего подростка пока не сообщается. Устанавливаются обстоятельства происшествия.