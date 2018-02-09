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В Москве подросток выжил после падения в сугроб с 12-го этажа

Москва
9 февраля, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Вертолет санавиации доставит пострадавшего в больницу

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Подросток упал в сугроб с 12-го этажа жилого дома на северо-западе Москвы и выжил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Подросток упал в сугроб с 12-го этажа дома №12 по улице Твардовского. Сейчас санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует пострадавшего в больницу", - сказал собеседник агентства.

О состоянии пострадавшего подростка пока не сообщается. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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