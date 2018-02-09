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Снаряд времен войны обнаружен на северо-западе Москвы

Москва
9 февраля, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Предмет найден во время проведения земляных работ на улице Демьяна Бедного

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рабочие обнаружили, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны в ходе земляных работ на северо-западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Вечером в пятницу при проведении земляных работ на ул. Демьяна Бедного, д. 15, корп. 5 рабочие обнаружили предмет, напоминающий снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили данный факт. "На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал сотрудник пресс-службы.

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