Снаряд времен войны обнаружен на северо-западе Москвы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рабочие обнаружили, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны в ходе земляных работ на северо-западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Вечером в пятницу при проведении земляных работ на ул. Демьяна Бедного, д. 15, корп. 5 рабочие обнаружили предмет, напоминающий снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили данный факт. "На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал сотрудник пресс-службы.