В отношении учителя, который запретил детям выходить в туалет на уроке, проведут проверку

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Московский лицей № 1795 проведет служебную проверку в отношении одного из классных руководителей, который разослал родителям информацию о запрете для учащихся выходить в туалет на уроке без справки о состоянии здоровья. Об этом в субботу сообщила ТАСС директор лицея Валентина Сетежева.

Ранее в распоряжение ТАСС поступила памятка, разосланная классным руководителем лицея №1795 родителям учеников. Согласно ей, учителям школы запрещалось отпускать детей раньше с урока без письменного согласия родителей, а также разрешать детям ходить в туалет в течение всего урока, если у них нет медицинской справки.

"Данная памятка неправомочна и руководствоваться ей не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством. По факту рассылки неправомерной и недостоверной информации одним из классных руководителей школы №1795 проводится служебное расследование", - сказала Сетежева.

Она также принесла извинения родителям. "Я как директор школы заявляю, что данная ситуация будет разобрана, подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится, - заявила директор.