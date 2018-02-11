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Власти Москвы предложили допустить к "первой линии" аэропортов все легальные такси региона

Москва
11 февраля, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

В Департаменте транспорта Москвы пояснили, что это поможет решить проблему нечестного обслуживания гостей города

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы совместно с таксомоторным сообществом и Транспортной ассоциацией московской агломерации разработал единый подход для работы такси в аэропортах Московского авиационного узла: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Теперь все легальные такси Москвы и Московской области должны иметь равный доступ к "первой линии" и понятные и прозрачные тарифы, что поможет решить проблему нечестного обслуживания гостей города, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Отдельные таксомоторные компании в аэропортах поставлены в неравное положение по отношению к конкурентам, а пассажиры вынуждены платить дороже за перевозчика, которого назначил аэропорт, пояснили в ведомстве. "Единые условия работы такси в аэропортах позволят создать необходимую конкуренцию, что повысит качество услуг перевозчиков и снизит среднюю стоимость поездок. Особенно это важно сейчас, когда Москва готовится принимать Чемпионат мира по футболу, и мы ждем увеличения количества иностранных туристов и журналистов", - привела пресс-служба заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Департамент транспорта предлагает допустить к "первой линии" и буферным парковкам все легальные такси. "Единая очередь такси в аэропортах сведет к минимуму возможность обмана иностранных туристов недобросовестными перевозчиками, как это случилось во время Кубка Конфедераций, когда таксист довез чилийского журналиста из аэропорта "Домодедово" в центр Москвы за 50 тысяч рублей", - добавил Ликсутов.

Аэропортам также рекомендуют информировать пассажиров о компаниях такси, аккредитованных для работы на Чемпионате мира по футболу. Такие автомобили смогут подвозить пассажиров максимально близко к стадионам и фан-зоне на Воробьевых горах. Для удобства клиентов, которые собираются поехать на матч сразу после прилета, аккредитованные такси должны иметь доступ на "первую линию" аэропортов.

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Ликсутов, Максим Станиславович
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