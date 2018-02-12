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Бирюков: Москва имеет самую разветвленную сеть кабельных коллекторов в мире

Москва
12 февраля, 3:22 UTC+3

Заммэра столицы отметил, что благодаря переносу коммуникаций под землю можно не бояться аварийных ситуаций после выпадения ледяного дождя или в результате налипания снега на линии электропередач

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Протяженность сети кабельных коллекторов в Москве достигает 770 км, являясь самой разветвленной в мире. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал в интервью, опубликованном на сайте "Вечерней Москвы" в воскресенье.

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"Сегодня Москва имеет самую разветвленную сеть кабельных коллекторов в мире, ее протяженность - 770 км. При благоустройстве в центре мы проложили коллекторы с двойным запасом, в результате развивать мощности сетей можно еще полвека. Под землю убраны все слаботочные и силовые кабели", - сказал он.

Бирюков подчеркнул, что благодаря переносу коммуникаций под землю можно не бояться аварийных ситуаций после выпадения ледяного дождя или в результате налипания снега на линии электропередач.

"Теперь можно получить доступ к подземным коммуникациям через монтажные колодцы, проводить к зданиям линии связи, не разрывая асфальт. Это никак не повлияет на внешний облик улиц и общественных пространств, на их благоустройство", - добавил он.

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