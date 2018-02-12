Набережные Москвы-реки оборудуют торшерами

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московские власти установят более 400 фонарей и торшеров на набережных Москвы-реки в 2018 году. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал в интервью газете "Вечерняя Москва".

"По просьбам горожан фонари и торшеры получат набережные Москвы-реки. В 2017 году осветили левый берег от "Москвы-Сити" до Таганки на протяжении 17 километров. В этом году [набережные] получат порядка 400 объектов", - сказал он.

По словам чиновника, примерно 84 тысячи световых объектов появилось за эти годы в 18 тысячах дворов, освещение получили 1500 спортивных и детских площадок.

Заместитель мэра рассказал о планах по проведению дополнительного освещения в Новую Москву. Он сообщил, что уже разработана программа о проведении дополнительного освещения в населенные пункты, поселки, подходы к садоводческим товариществам на ближайшие пять лет.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как осветительные конструкции выдерживают непогоду, царившую в столице в последние недели, Петр Бирюков заверил в надежности осветительных установок, подчеркнув, что "даже в условиях аномального снегопада световые инсталляции работали в штатном режиме".