Кто и как помогает столице бороться со снегом

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко, Александра Рыжкова/. Москва постепенно справляется с последствиями снегопада, случившегося 3-4 февраля. Он стал одним из рекордных за последние 100 лет. Коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы и вывели максимум техники для уборки. Корреспонденты ТАСС выяснили, хватает ли мощностей у коммунальщиков и снегосплавных пунктов и с какими сложностями сталкиваются их сотрудники.

Работа в режиме нон-стоп

У ворот снегосплавного пункта "Черкизово-1" на проспекте Ветеранов стало понятно, что такое работа в режиме нон-стоп в условиях снежного коллапса. Очередь из груженых снегом самосвалов выстроилась в два ряда в пробке длиной около 200 метров. Это расстояние они преодолевали за 30-40 минут. Некоторые водители успевали выйти покурить или пересесть в другую машину пообщаться.

Водители и операторы снегосплавного пункта признаются, что работа накладывает свой отпечаток - выпавший снег для них не означает традиционных зимних радостей - игры в снежки и лыжных прогулок. "Если бы была возможность, то я бы с удовольствием поехал бы зимой кататься на лыжах, например. Но когда домой добираешься, сил уже нет. А отпуска у нас зимой нет", - рассказывает оператор снегосплавного пункта Георгий.

"Рабочий день - с 7 утра. Живу в Южном Бутово. Две недели без выходных и проходных. <...> Утром встаешь - семья в окно глядит: Снег выпал! Классно! И тут все оборачиваются, смотрят на меня... У меня начинает звонить телефон - на линии диспетчер гаража. Говорит, надо выйти на работу", - рассказывает один из водителей Владимир.

В очереди стоят машины с опознавательными знаками "Мосводоканала" и других городских коммунальных служб, а также МЧС и одна - с военными номерами, воинские части тоже вывозят снег со своей территории.

Оператор снегосплавного пункта Валентин признался, что поток машин не иссякает круглые сутки, водители спешат, иногда допускают ошибки из-за усталости. "Вот оранжевый Mercedes, - махнул он в сторону отогнанного вдаль оранжевого фургона. - Вчера в него въехал большой грузовик: начал разгружаться, не поставил машину на ручной тормоз".

Из-за снега машины иногда не могут разъехаться на площадке, буксуют на въезде, рассказывает Валентин. И, будто в подтверждение его слов, у ворот застрял 38-тонный тягач Renault. Несколько минут водитель боролся со снежной кашей и льдом, газовал на месте, покрышки на ведущей оси задымились, но в итоге заполненный снегом большегруз взобрался на площадку.

Снег от Кремля, коляски и бетонные клумбы

"Это все за неделю нападало возле Кремля", - рассказал, справившись с подъемом и разгрузкой, водитель Renault Владимир. Он вместе со своим коллегой вывозит снег с Красной площади, из Александровского сада и от Кремля.

Как сообщали ранее в Управлении делами президента РФ, в период сильных снегопадов с территории Кремля, Красной площади и из Александровского сада вывезено около 30 тыс. кубометров снега.

Когда подходит очередь, большие машины сгружают сугробы на вмонтированную в землю решетку, экскаватор собирает снег ковшом в кучу, прокатывается по ней несколько раз и продавливает весь снег вниз - в подземный прямоугольный бункер.

Самосвалы поменьше разгружаются с другой стороны этого же бункера над двухметровыми шнеками - сепараторными дробилками. Дробилки и решетка необходимы, чтобы в бункер не попадали крупные предметы. Иногда процесс приостанавливается - приходится убирать неожиданные "сюрпризы" в виде колясок, ограждений и даже бетонных клумб.

"Бывает, старые покрышки выпадают со снегом из кузова, бордюрные камни часто, бетонные ограждения. Тогда мы все останавливаем ненадолго и вытаскиваем их", - рассказал оператор снегосплава Григорий. По словам других сотрудников снегосплава, иногда вместе со снегом грузовики выбрасывают на шнеки бетонные вазоны и детские коляски.

Стальные дробилки принимают на себя самую большую нагрузку, поэтому их берегут - в начале зимы, когда снег рыхлый, их снимают. Шнеки необходимы весной или после температурных перепадов, когда приходится перемалывать ледяные глыбы, рассказывает заместитель начальника службы эксплуатации снегосплавных пунктов "Мосводоканала" Алексей Бойков. "Перемолоть бетонную клумбу, когда она внезапно на них обрушивается, они не в состоянии", - говорит он. Летом дробилки отправляются на ремонт, меняются и насосы - снегосплав восстанавливают и консервируют до нового сезона.

Простая и экологичная технология

Под "дробилками" и решетками - бункер для таяния снега. Фактически это огромный колодец, заполненный сточными водами из городской системы канализации, объяснил его конструкцию Бойков. Входные и выходные трубы в него расположены под уровнем воды, поэтому падающий сверху снег не забивает их. Он тает от тепла стоков, эта вода уже смешивается с ними и утекает дальше по городской канализации. При любом морозе снаружи температура стоков не опускается ниже +10 -12 градусов.

Технология снегосплавов проста и экологична, отметил Бойков. После приемного пункта талая вода по системе канализации попадает на городские очистные сооружения и затем возвращается в реку. Причем, снегосплавы не создают значительной нагрузки на коммунальную инфраструктуру. "В сутки городские очистные сооружения принимают до 5,4 млн кубометров стоков. В этих стоках доля талой воды от снега не превышает 5%", - заверил специалист.

Первые снегоcплавы появились в Москве в 2002 году. До этого времени снег с улиц мегаполиса сбрасывали прямо в Москву-реку, чем наносили ощутимый вред экологии, объяснили ТАСС в пресс-службе "Мосводоканала". Система снегосплавов и перегрузочных площадок сейчас позволяет городу выполнять жесткое требование не складировать сугробы на газонах и тротуарах.

Мощностей хватает

Самые крупные снегосплавные пункты в Москве находятся под управлением "Мосводоканала", всего их 35. Каждый в сутки может принимать около 16 тыс. кубометров или примерно 400 "Камазов", груженных снегом. То есть 35 крупнейших точек утилизируют в сутки около 560 тыс. кубометров снега.

"На текущий момент снегосплавных пунктов достаточно. Когда случается такая экстремальная ситуация, на первый взгляд, их не хватает. Но такое не часто бывает, поэтому строительство дополнительных не очень обоснованно", - считает специалист "Мосводоканала" Бойков. Если снега больше, чем в данный момент может принять снегосплав, он складируется на площадку рядом и утилизируется позже.

Такой объект весь снежный сезон работает на полную мощность, рассказывает специалист. На разгрузку каждого грузовика отводится примерно три минуты. Кроме того, в столице работают мобильные точки и небольшие стационарные объекты "Мосводостока". Их возможностей хватает на оставшуюся часть сугробов.

Город к вызовам готов

В течение двух дней 3-4 февраля в столичном регионе выпало 53 мм снега при февральской норме в 36 мм. Высота сугробов местами составила 55 см. Это лишь немного меньше рекорда 2013 года - 56 см.

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что сильный снегопад в столичном регионе 3 - 4 февраля - это очередная аномалия, связанная с изменением климата. И такие "сюрпризы" погоды могут повторяться, но город к подобным вызовам готов. Мэр отметил, что Москва не встала в мертвых пробках, а пешеходы могли пройти по основным дорогам. За один день такую массу снега не убрать, коммунальщики вывозят его постепенно, начиная с центральных магистралей, во дворах жителям самим зачастую приходилось расчищать тропинки и откапывать машины.

Эксперты Мосгордумы, недавно изучив мировой опыт, пришли к выводу, что среди всех мегаполисов в Москве уборка снега начинается раньше минимум на два часа и проводится быстрее всех в случае "стандартной погоды" - за 12 часов.

В Москве при сильных снегопадах коммунальщики ставят себе задачу самостоятельно очистить город за девять дней, а то и быстрее этого норматива.

Снегопад в Московском регионе повторился 10 - 11 февраля. По данным столичного департамента ЖКХ, в городе за эти дни выпало около 6 мм осадков при месячной норме в 36 мм. По словам Бойкова, столичные снегосплавные пункты продолжат работать до самого последнего снега.