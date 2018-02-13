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Праздничные видеоролики будут показывать на фасадах зданий в Москве в День всех влюбленных

Москва
13 февраля, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Для создания роликов-открыток задействуют 540 светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы специально к Дню всех влюбленных подготовили поздравительные ролики-открытки, которые будут демонстрироваться 14 февраля на медиафасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате. Об этом сообщили в пресс- службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Видеоинсталляцию включат в 17:40 мск, и радовать всех москвичей и гостей города она будет до полуночи", - приводит пресс-служба слова Бирюкова.

По данным пресс-службы, при трансляции видеороликов будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов. В данной установке применены современные осветительные приборы, которые позволяют не только создавать различные сценарии, но и ощутимо экономят потребление электроэнергии. Так же система управления светодиодами позволяет регулировать яркость осветительных приборов и контролировать режимы работы.

Международный праздник День святого Валентина, или День всех влюбленных, отмечается 14 февраля.

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