Три человека пострадали в аварии с грузовиком на юго-западе Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на юго-западе Москвы, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении Ленинского и Университетского проспектов произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. По предварительным данным, три человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.