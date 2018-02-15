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Три человека пострадали в аварии с грузовиком на юго-западе Москвы

Москва
15 февраля, 5:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

Все пострадавшие госпитализированы

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МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на юго-западе Москвы, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении Ленинского и Университетского проспектов произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. По предварительным данным, три человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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