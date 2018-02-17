Оперативники проверяют информацию о краже 130 млн рублей у мужчины в Новой Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московская полиция проверяет информацию о совершенном разбойном нападении на мужчину, в ходе которого неизвестные похитили сумку с якобы принадлежащими пострадавшему 130 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"От мужчины в полицию поступило заявление о совершенном разбойном нападении: у него похитили сумку с деньгами в поселке Коммунарка в Новой Москве", - сказал собеседник агентства. Со слов заявителя, было похищено 130 млн рублей. По данным из открытых источников, сумма похищенных денег может весить около 30 кг.

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. "Мужчина, сообщивший об инциденте, находится в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что в столичный главк поступило сообщение о грабеже в Новой Москве. В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.