В зимней "Гонке героев" в Москве приняли участие более 2 тыс. человек

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука, Ангелина Хасабова/. Более 2 тыс. человек приняли участие в "Гонке героев", которая прошла в субботу на территории гребного канала "Крылатское" в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель оргкомитета мероприятия Дмитрий Балыкин.

"На мероприятии зарегистрировалось 2,1 тыс. человек, это не считая болельщиков, которые пришли поддержать участников", - сказал собеседник агентства.

Снежный лабиринт и девятиметровый "Олимп"

К участию в гонке допускались представители разных возрастов и профессий, главным условием прохождения полосы препятствий было достижение участниками 18 лет. На старте они разделились на четыре группы: первыми и вторыми стартовали отдельно бегущие участники - мужчины и женщины, третьими - пары. Замыкали гонку команды "микс" из пяти спортсменов, в каждой из которых должна быть как минимум одна женщина. Многие спортсмены пришли на мероприятие с детьми - по соседству работала полоса полоса препятствий для самых маленьких.

Принимавший участие в создании трассы Игорь Юртаев отметил, что нынешняя "Гонка героев" отличается повышенной сложностью: каверзные барьеры разрабатывали десятки специалистов со всей России, для создания особого антуража понадобились тонны декораций. На пути к финишу участников ждали свыше тридцати препятствий: снежный лабиринт, ледяные горки, крутые подъемы и спуски, "Паутина в лесу".

"Здесь очень много препятствий, сооруженных из снега и льда, присутствуют различные наклоны и спуски, свисающие канаты разной высоты. Особенно хочу отметить крутую девятиметровую горку. Это препятствие мы назвали "Олимп", - сказал Юртаев.

Волнение и гордость за себя

Некоторые участники признались, что к прохождению "Гонки героев" готовились заблаговременно. Чтобы достичь высоких результатов и дойти дойти до финиша без травм, необходимы минимальная физическая подготовка, правильное питание и соблюдение режима сна, считает сотрудник "Ростелекома" Евгений Захаров.

"Когда знаешь, что готовился, нет никакого волнения. Есть желание бежать, получать удовольствие и, конечно, побеждать", - отметил он в беседе с ТАСС.

Тренер по фигурному катанию Валентина Вахрамеева подчеркнула, что "Гонка героев" стала традицией для членов ее семьи - год назад полосу препятствий успешно прошел жених участницы. "Сегодня я бежала в своей первой самостоятельной гонке, без помощи родных и близких. Ощущения непередаваемые. Волнение и одновременно большая гордость за себя", - поделилась впечатлениями собеседница агентства.

Стартовавшая в одиночной команде соперница Вахрамеевой Ирина Кузьменко призналась, что морозная и снежная погода только подстегнула ее к участию в мероприятии. "Это не занятие фитнесом, не легкая пробежка вокруг Гребного канала, а настоящая полоса препятствий, требующая усилий над собой и максимальной концентрации внимания. Несмотря на то что я бегу с женщинами, среди них есть сильные соперницы, которые не первый год участвуют в гонке. От этого интерес к мероприятию становится еще выше", - сказала она.

Инструктор одного из столичных фитнес-клубов Кристина Боринова пришла к выводу, что участие в "Гонке героев" - это возможность не только проверить свои силы и возможности, но и найти хороших друзей. Мероприятие объединяет людей, которые выбирают активный образ жизни и без труда преодолевают возникшие на пути препятствия. "С некоторыми соперниками мы договорились стать одной командой на следующей "Гонке героев", - заключила она.

Спортивная игра "Гонка героев" проводится с 2013 года при поддержке Министерства обороны РФ. В 2017 году участниками и зрителями мероприятия стали 485 тыс. человек из 25 городов России. В 2017 году к проекту присоединились Германия и Азербайджан.