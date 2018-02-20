Присланный в посольство Турции в Москве порошок опасности не представляет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Неизвестные прислали во вторник вечером в посольство Турции в Москве корреспонденцию с неизвестным порошком, установлено, что он угрозы не представляет. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Москве.

В здании посольства Турции в 7-м Ростовском переулке в Москве был обнаружен подозрительный предмет. "Сотрудники дипмиссии получили неизвестное порошкообразное вещество. На место была направлена мобильная лаборатория МЧС для проведения экспресс-анализа для замеров радиации и химических веществ. Исследование показало, что вещество не представляет угрозы для работников посольства", - сказал представитель ГУ МЧС.

Для проведения дальнейших экспертиз вещество передано сотрудникам полиции.

На прошлой неделе 13 дипломатических учреждений иностранных государств в Москве получили корреспонденции с порошкообразным веществом. Как было установлено, оно было одинаково по своему составу, в который входил фипронил - химическое вещество семейства пестицидов, использующееся в медицинской практике и в сельском хозяйстве, для борьбы с вредными насекомыми. Сотрудники полиции тогда установили, что содержимое конвертов никакой опасности не представляло.