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В московском метро появятся тематические проездные билеты к 23 февраля

Москва
21 февраля, 7:49 UTC+3

Всего напечатают 600 тыс. билетов со специальным дизайном

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Тематические проездные билеты поступят в продажу в кассы московского метрополитена ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает в среду на своем сайте мэрия Москвы со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"Праздничные билеты "Единый" на одну, две, 20 и 40 поездок начнут продавать в кассах метро с 23 февраля. С помощью тематических проездных Московский метрополитен поздравит мужчин с одним из важных российских праздников - Днем защитника Отечества", - говорится в сообщении.

Билеты будут выпущены тиражом 600 тыс. экземпляров.

На лицевой стороне билета будет изображено число 23 и символ Вооруженных сил России - звезда. На оборотной стороне проездного билета будет надпись "С Днем защитника Отечества".

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